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Одной из главных своих задач Минфин США считает блокировку попыток обхода санкций против РФ - заявление

09:00 19.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США считает одной из приоритетных задач препятствование попыткам обхода антироссийских санкций. Соответствующие намерения изложены в речи первого заместителя министра финансов США Адевале Адейемо, фрагмент которой распространила в субботу пресс-служба американского Минфина.

«В дальнейшем одним из ключевых пунктов нашей стратегии станет препятствование попыткам обхода санкций», — говорится в тексте речи, которую Адейемо планирует произнести во вторник на мероприятии в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. По мнению замглавы Минфина США, «Россия активно ищет способы обойти санкции за счет поиска стран и компаний», не разделяющих американские ценности.

Кроме того, Адейемо выступил с утверждением, что санкции и меры экспортного контроля, воздействие которых будет ощущаться сильнее со временем, сказались на экономике и оборонных возможностях России, признав вместе с тем что в этом направлении США «предстоит еще много работы».

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