Китай успешно вышел из пандемии Covid-19 и готов восстановить контакты с ЕС и всем миром – Ван И
09:15 19.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Китай успешно вышел из периода пандемии и готов всесторонне возобновлять контакты с Европой и со всем миром», — приводится его слова в опубликованном в воскресенье сообщении МИД КНР.
Как указал Ван И, стороны могут активно готовиться к новым встречам лидеров Китая и ЕС, в полной мере использовать механизмы диалога на высоком уровне в различных областях, чтобы как можно скорее восстановить взаимодействие допандемийного уровня.
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