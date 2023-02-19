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Китай успешно вышел из пандемии Covid-19 и готов восстановить контакты с ЕС и всем миром – Ван И

09:15 19.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай успешно преодолел период пандемии, готов всесторонне возобновлять контакты с Европой и со всем миром. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И в ходе встречи в Мюнхене с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Китай успешно вышел из периода пандемии и готов всесторонне возобновлять контакты с Европой и со всем миром», — приводится его слова в опубликованном в воскресенье сообщении МИД КНР.

Как указал Ван И, стороны могут активно готовиться к новым встречам лидеров Китая и ЕС, в полной мере использовать механизмы диалога на высоком уровне в различных областях, чтобы как можно скорее восстановить взаимодействие допандемийного уровня.

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