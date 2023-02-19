Врач президентов Обамы и Трампа: Большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена в упадке
09:30 19.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена в упадке», — заявил Джексон, выступавший личным врачом президента в администрациях Барака Обамы и Дональда Трампа. Как приводит в субботу его слова телеканал «Фокс ньюс», в заключении лечащего врача Байдена по итогам регулярного медицинского осмотра американского лидера «нет ни слова» о его психическом состоянии.
«Вчерашнее письменное заключение врача Байдена Кевина О’Коннора лишь подтверждает то, что администрация настойчиво скрывает правду», — заявил конгрессмен. По словам Джексона, он направил в Белый дом «три письма с требованием проверить когнитивные способности Байдена и опубликовать результаты». «Все они были проигнорированы», — констатировал он.
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