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Врач президентов Обамы и Трампа: Большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена в упадке

09:30 19.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США скрывает данные о психическом состоянии президента Джо Байдена, говоря, что он может исполнять свои обязанности без каких-либо ограничений. С такой оценкой выступил конгрессмен (республиканец от штата Техас) Ронни Джексон, занимавший в 2013–2018 гг. должность лечащего врача президента США.

«Большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена в упадке», — заявил Джексон, выступавший личным врачом президента в администрациях Барака Обамы и Дональда Трампа. Как приводит в субботу его слова телеканал «Фокс ньюс», в заключении лечащего врача Байдена по итогам регулярного медицинского осмотра американского лидера «нет ни слова» о его психическом состоянии.

«Вчерашнее письменное заключение врача Байдена Кевина О’Коннора лишь подтверждает то, что администрация настойчиво скрывает правду», — заявил конгрессмен. По словам Джексона, он направил в Белый дом «три письма с требованием проверить когнитивные способности Байдена и опубликовать результаты». «Все они были проигнорированы», — констатировал он.

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