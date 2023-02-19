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Генсек ООН: Глобальная финансовая система дает сбои, она несправедлива

13:55 19.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Существующая глобальная финансовая система не служит интересам развивающихся стран и должна быть изменена. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на проходящем в эфиопской столице Аддис-Абебе саммите глав государств и правительств Африканского союза (АС).

«Глобальная финансовая система дает сбои, она несправедлива и не служит интересам развивающихся стран, — цитирует его в воскресенье южноафриканская радиостанция Эс-эй-би-си. — Эти страны оставлены в беде, так как им отказывают в облегчении долгового бремени и взимают грабительские процентные ставки». Гутерриш призвал к полному переосмыслению глобальной финансовой архитектуры с тем, чтобы она отражала потребности развивающихся стран.

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