Генсек ООН: Глобальная финансовая система дает сбои, она несправедлива
13:55 19.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Глобальная финансовая система дает сбои, она несправедлива и не служит интересам развивающихся стран, — цитирует его в воскресенье южноафриканская радиостанция Эс-эй-би-си. — Эти страны оставлены в беде, так как им отказывают в облегчении долгового бремени и взимают грабительские процентные ставки». Гутерриш призвал к полному переосмыслению глобальной финансовой архитектуры с тем, чтобы она отражала потребности развивающихся стран.
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