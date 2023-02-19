Число жертв землетрясения в Турции продолжает расти

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер сообщил в воскресенье, что число погибших в результате недавних землетрясений в республике возросло до 40 689. По состоянию на вечер субботы это число составляло 40 642.

«Число жертв растет. Сейчас погибшими числятся 40 689 человек. Поисково-спасательные операции не прекращаются. Все еще есть надежда на спасение людей из-под завалов», — сказал он в эфире местных телеканалов.