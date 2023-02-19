Число жертв землетрясения в Турции продолжает расти
16:15 19.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Число жертв растет. Сейчас погибшими числятся 40 689 человек. Поисково-спасательные операции не прекращаются. Все еще есть надежда на спасение людей из-под завалов», — сказал он в эфире местных телеканалов.
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