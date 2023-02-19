0
0
128
НОВОСТИ

Число жертв землетрясения в Турции продолжает расти

16:15 19.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер сообщил в воскресенье, что число погибших в результате недавних землетрясений в республике возросло до 40 689. По состоянию на вечер субботы это число составляло 40 642.

«Число жертв растет. Сейчас погибшими числятся 40 689 человек. Поисково-спасательные операции не прекращаются. Все еще есть надежда на спасение людей из-под завалов», — сказал он в эфире местных телеканалов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:15 19.02.2023
Санкции нацелены на Россию, но бьют по Европе - Орбан
0
62
16:31 19.02.2023
Мэр Москвы Собянин: Участок МСД от Лухмановской улицы до улицы Покровской введут в эксплуатацию в сентябре
0
150
14:26 19.02.2023
Стоит ожидать, что Путин уделит много времени теме СВО в послании Федеральному собранию - Песков
0
300
14:21 19.02.2023
Мэр Собянин: Работы на Крутицкой набережной в районе Новоспасского моста завершат до конца года
0
311
13:55 19.02.2023
Генсек ООН: Глобальная финансовая система дает сбои, она несправедлива
0
291
13:30 19.02.2023
Ван И: Мы никогда не смиримся с угрозами США оказать давление на российско-китайские отношения
0
355
13:05 19.02.2023
Боррель уже «принял» Украину в европейскую семью, «поскольку ее бомбят»
0
355
12:55 19.02.2023
Главный дипломат ЕС применил слово «блицкриг» применительно к наращиванию производства оружия
0
378
12:47 19.02.2023
Мэр Москвы Собянин: Ученики медицинских классов начали осваивать профессию "Младшая медицинская сестра"
0
340
12:45 19.02.2023
Боррель призывает отдать Украине «какие есть» боеприпасы из арсеналов стран ЕС
0
365

Возврат к списку