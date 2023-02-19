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Санкции нацелены на Россию, но бьют по Европе - Орбан

17:15 19.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз использует санкции в своей военной политике против России, хотя было бы гораздо лучше, если бы вместо этого он вел войну с инфляцией. Такое мнение высказал в воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, напомнивший, что санкции ЕС не привели к окончанию конфликта на Украине, а лишь нанесли ущерб европейской экономике.

«Санкции — это оружие военной политики Брюсселя. Они нацелены на Россию, но бьют по Европе. Не так давно Брюссель обещал, что эти санкции приведут к окончанию войны. Прошел год, а конец войны не приближается, а отдаляется», — написал Орбан на своей странице в соцсети.

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