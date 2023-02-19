Киев готовит провокацию с использованием радиоактивных материалов – Минобороны РФ

18:20 Источник: Интерфакс

В министерстве обороны России заявили, что Киев готовит провокацию, чтобы обвинить российскую армию в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины.

"Киевский режим перед началом работы 11 чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению масштабной провокации для обвинения Российской Федерации в якобы "грубом нарушении" в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Для реализации данной провокации с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами, которые будут использованы для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов", - заявили в Минобороны РФ.

"Целью провокации является обвинение Вооруженных сил Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности", - говорится в заявлении.