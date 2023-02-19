Вашингтон требует от Киева немедленно начать наступательную операцию - СМИ

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена потребовала от властей Украины перейти к наступательным действиям и предупредила о возможности сокращения военной помощи со стороны европейских стран. Об этом сообщила в воскресенье американская газета «Политико» со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена в срочном порядке потребовала от администрации президента [Украина] Владимира Зеленского закрепить достигнутые успехи и, возможно, начать свою контратаку», — говорится в публикации. «Белый дом, по словам ряда должностных лиц, также сказал помощникам Зеленского готовиться к наступательной операции сейчас, когда военная помощь из Вашингтона и Европы поступает свободно, поскольку есть опасения, что поддержка со стороны европейских союзников Украины может быть конечной», — отмечает газета.