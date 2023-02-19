Вашингтон требует от Киева немедленно начать наступательную операцию - СМИ
19:30 19.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Администрация Байдена в срочном порядке потребовала от администрации президента [Украина] Владимира Зеленского закрепить достигнутые успехи и, возможно, начать свою контратаку», — говорится в публикации. «Белый дом, по словам ряда должностных лиц, также сказал помощникам Зеленского готовиться к наступательной операции сейчас, когда военная помощь из Вашингтона и Европы поступает свободно, поскольку есть опасения, что поддержка со стороны европейских союзников Украины может быть конечной», — отмечает газета.
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