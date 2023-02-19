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НОВОСТИ

Западу не удается склонить на свою строну Африку и Латинскую Америку по теме конфликта на Украине - FT

21:30 19.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны пытались использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности для того, чтобы убедить страны Африки и Латинской Америки ужесточить внешнеполитическую линию в отношении России, однако эти усилия завершились провалом. Такое мнение в воскресенье выразила британская газета «Файнэншл таймс».

Согласно изданию, западным лидерам не удалось довести до руководителей стран так называемого глобального юга идею о том, что действия России на Украине угрожают безопасности не только Европы, но и всего мира. В статье также отмечается, что представители государств Африки и Латинской Америки на двусторонних встречах с главами стран Запада в Мюнхене были больше обеспокоены ростом инфляции, ценами на энергоносители и вопросами продовольственной безопасностью, нежели ситуацией на Украине.

Газета подчеркнула, что в развивающихся странах с недоверием относятся к западным государствам из-за их отказа выплачивать компенсации за причиненный климатический ущерб и неготовность делиться вакцинами от коронавируса в начале пандемии.

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