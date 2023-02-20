Писториус заявил, что ближайшие недели станут решающими для Украины — Bloomberg
09:00 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следующие несколько месяцев станут решающими для Украины. Такое мнение озвучил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью агентству Блумберг, опубликованному в понедельник.
«Я считаю, что ближайшие недели станут весьма решающими для Украины, — приводит агентство слова Писториуса, сказанные в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. — Как мы уже поняли из (заявлений — прим. ТАСС) генерала Марка Милли, сделанных несколько месяцев назад, и после встречи в Рамштайне осенью, приоритетной задачей для нас является […] обеспечение противовоздушной обороны. В течение трех месяцев нам необходимо добиться создания (на Украине — прим. ТАСС) надежной, рабочей ПВО».
Глава германского оборонного ведомства также уточнил, что указанный период действительно важен, но он не определит исход конфликта на Украине.
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