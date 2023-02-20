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НОВОСТИ

С 2014 года в Донбассе были убиты около 5 тыс. человек и почти 9 тыс. ранены — Бастрыкин

09:05 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 5 тыс. жителей Донбасса стали жертвами преступлений украинских силовиков, еще были почти 9 тыс. ранены за последние девять лет. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«По данным следствия, в результате преступных действий украинской стороны за 9 лет пострадали почти 14 тысяч жителей Донбасса. Из них около 5 тысяч убиты и почти 9 тысяч получили ранения», — сказал он.

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