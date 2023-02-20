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Сестра Ким Чен Ына пригрозила активизировать пуски ракет в Тихий океан в ответ на шаги США

09:32 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон пригрозила в ответ на действия США активизировать ракетные пуски в Тихий океан, куда Пхеньян запускает ракеты крайне редко. Ее заявление опубликовало в понедельник агентство ЦТАК.

«В последнее время на Корейском полуострове активизируется движение стратегических ударных средств американских войск», — отметила Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи. По ее словам, Пхеньян «тщательно учитывает их влияние на безопасность» КНДР и будет принимать «соответствующие ответные меры». «Частота использования Тихого океана как нашего полигона зависит от характера действия американских войск», — добавила она.

В последний раз запущенная КНДР ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан 4 октября прошлого года. До этого Пхеньян проводил подобные испытания лишь в сентябре 2017 года.

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