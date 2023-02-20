Сестра Ким Чен Ына пригрозила активизировать пуски ракет в Тихий океан в ответ на шаги США
09:32 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон пригрозила в ответ на действия США активизировать ракетные пуски в Тихий океан, куда Пхеньян запускает ракеты крайне редко. Ее заявление опубликовало в понедельник агентство ЦТАК.
«В последнее время на Корейском полуострове активизируется движение стратегических ударных средств американских войск», — отметила Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи. По ее словам, Пхеньян «тщательно учитывает их влияние на безопасность» КНДР и будет принимать «соответствующие ответные меры». «Частота использования Тихого океана как нашего полигона зависит от характера действия американских войск», — добавила она.
В последний раз запущенная КНДР ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан 4 октября прошлого года. До этого Пхеньян проводил подобные испытания лишь в сентябре 2017 года.
НОВОСТИ
- 10:20 20.02.2023
- Дорожное полотно на трассе Джубга — Сочи частично разрушено оползнем
- 10:07 20.02.2023
- Сергей Собянин рассказал, как Воробьевская набережная преобразится после благоустройства
- 10:05 20.02.2023
- Закон о госязыке РФ не предусматривает ответственность за несоблюдение норм русского языка
- 10:00 20.02.2023
- ВСУ не станут защищать Артемовск «любой ценой» - Зеленский
- 09:20 20.02.2023
- Движение на Крымском мосту полностью остановлено из-за ДТП со смертельным исходом
- 09:05 20.02.2023
- С 2014 года в Донбассе были убиты около 5 тыс. человек и почти 9 тыс. ранены — Бастрыкин
- 09:00 20.02.2023
- Писториус заявил, что ближайшие недели станут решающими для Украины — Bloomberg
- 21:30 19.02.2023
- Западу не удается склонить на свою строну Африку и Латинскую Америку по теме конфликта на Украине - FT
- 19:30 19.02.2023
- Вашингтон требует от Киева немедленно начать наступательную операцию - СМИ
- 18:20 19.02.2023
- Киев готовит провокацию с использованием радиоактивных материалов – Минобороны РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать