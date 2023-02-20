ВСУ не станут защищать Артемовск «любой ценой» - Зеленский

10:00 Источник: РБК

Украинские войска не собираются защищать Артемовск (укр. Бахмут) любой ценой и до последнего солдата, так как это не самый большой город, заявил Владимир Зеленский в интервью итальянской Corriere della Sera.

«Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие <…> в Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно. Русские потом хотят дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление», — заявил он. РБК