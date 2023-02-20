Закон о госязыке РФ не предусматривает ответственность за несоблюдение норм русского языка
10:05 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поправки в закон «О государственном языке Российской Федерации» не предусматривают наступление ответственности за несоблюдение норм русского литературного языка при его использовании в качестве государственного, заявила ТАСС в воскресенье глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»).
В четверг Госдума приняла правительственные поправки в закон «О государственном языке Российской Федерации», согласно которым вводятся такие понятия как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.
Как отметила глава комитета, с принятием закона до 2025 года в России должны появиться эталонные словари и справочники «не только по иностранной лексике, имеющей или не имеющей общеупотребительные аналоги в русском языке, но и по русскому языку в целом». «Появятся эталонные словари, которые будет заказывать правительство и за которые будет отвечать правительство. Впереди огромный труд больших научных коллективов. Поэтому когда мы говорим об [употреблении] англицизмов, иностранной лексики, то мы можем говорить о какой-либо ответственности с того момента когда появятся эти словари», — сказала Ямпольская.
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