Дорожное полотно на трассе Джубга — Сочи частично разрушено оползнем

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оползень, сошедший в ночь на понедельник на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи, разрушил часть дорожного полотна. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи.

«На участке федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи по обратному ходу близ поселка Дедеркой произошел оползень, который разрушил часть дорожного полотна», — говорится в сообщении.