0
0
79
НОВОСТИ

СК РФ проверят 10 граждан США на причастность к созданию биооружия на Украине — Бастрыкин

11:00 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ проверяет 10 граждан США и некоторых должностных лиц Минобороны Украины на причастность к созданию биологического оружия на украинской территории. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, ведомством продолжается работа по сбору и фиксации доказательств нарушения Украиной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. «В настоящее время на причастность к реализации биологических программ двойного назначения проверяется более 10 граждан США, а также ряд должностных лиц Министерства обороны Украины», — отметил председатель СК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 20.02.2023
Один человек погиб и один пострадал при аварийной посадке Ми-8 в Кузбассе
0
66
11:20 20.02.2023
В Новосибирске отменяют прямые выборы мэра
0
93
11:05 20.02.2023
Под Кременную прибыл контингент польских наемников, включая женщин - Марочко
0
113
10:32 20.02.2023
Энергообъекты новых регионов России будут переведены в госсобственность — Минэнерго
0
176
10:20 20.02.2023
Дорожное полотно на трассе Джубга — Сочи частично разрушено оползнем
0
181
10:07 20.02.2023
Сергей Собянин рассказал, как Воробьевская набережная преобразится после благоустройства
0
219
10:05 20.02.2023
Закон о госязыке РФ не предусматривает ответственность за несоблюдение норм русского языка
0
206
10:00 20.02.2023
ВСУ не станут защищать Артемовск «любой ценой» - Зеленский
0
216
09:32 20.02.2023
Сестра Ким Чен Ына пригрозила активизировать пуски ракет в Тихий океан в ответ на шаги США
0
223
09:20 20.02.2023
Движение на Крымском мосту полностью остановлено из-за ДТП со смертельным исходом
0
285

Возврат к списку