СК РФ проверят 10 граждан США на причастность к созданию биооружия на Украине — Бастрыкин
11:00 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет РФ проверяет 10 граждан США и некоторых должностных лиц Минобороны Украины на причастность к созданию биологического оружия на украинской территории. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, ведомством продолжается работа по сбору и фиксации доказательств нарушения Украиной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. «В настоящее время на причастность к реализации биологических программ двойного назначения проверяется более 10 граждан США, а также ряд должностных лиц Министерства обороны Украины», — отметил председатель СК.
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