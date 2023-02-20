СК РФ проверят 10 граждан США на причастность к созданию биооружия на Украине — Бастрыкин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ проверяет 10 граждан США и некоторых должностных лиц Минобороны Украины на причастность к созданию биологического оружия на украинской территории. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, ведомством продолжается работа по сбору и фиксации доказательств нарушения Украиной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. «В настоящее время на причастность к реализации биологических программ двойного назначения проверяется более 10 граждан США, а также ряд должностных лиц Министерства обороны Украины», — отметил председатель СК.