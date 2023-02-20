Под Кременную прибыл контингент польских наемников, включая женщин - Марочко

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контингент польских наемников, среди которых есть и женщины, прибыл в район города Кременная в ЛНР. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Кременная выявлено нахождение не только украинских боевиков, но и иностранных наемников. В ходе анализа перехваченных данных установлено, что под Кременную переброшен контингент иностранных наемников, большую часть из которых составляют граждане Польши. Также установлено, что среди наемников есть женщины», — сказал он в понедельник.