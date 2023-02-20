В Новосибирске отменяют прямые выборы мэра
11:20 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли в двух чтениях законопроект об отмене прямых выборов глав областного центра и наукограда Кольцово, передает корр. ТАСС.
«Законопроектом предлагается изменить способ избрания глав городских округов города Новосибирска и рабочего поселка Кольцово, установив единый подход, согласно которому глава муниципального образования Новосибирской области, наделенного статусом муниципального района, муниципального округа или городского округа, избирается соответствующим представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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