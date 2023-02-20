Один человек погиб и один пострадал при аварийной посадке Ми-8 в Кузбассе

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частный вертолет Ми-8, на борту которого находились 10 человек, совершил аварийную посадку в районе горы Топхан в Кемеровской области, один человек погиб, еще один пострадал. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в оперативных службах.

«В районе горы Топхан Междуреченского городкого округа совершил аварийную посадку частный вертолет Ми-8. На борту находились десять человек. В результате один человек погиб, еще один пострадал», — сказал собеседник агентства.