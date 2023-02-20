В России выявили 12 076 случаев заражения ковидом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 076, летальных исходов из-за ковида — на 30. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 14 233 случая заражения и 36 смертей, всего с начала пандемии — 22 178 711 и 395 829 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 398 против 9 316 днем ранее, до 21 513 207.