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НОВОСТИ

Страны НАТО передали Киеву свыше 1 100 комплексов ПВО, 440 танков с декабря 2021 г. — СВР

12:05 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО с декабря позапрошлого года передали Украине более 1 100 комплексов ПВО, 440 танков и 1 510 боевых машин пехоты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки в понедельник.

«Служба внешней разведки Российской Федерации располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1 170 комплексов ПВО, 440 танков, 1 510 БМП, 655 артиллерийских систем», — сказали в пресс-бюро.

Кроме того, киевский режим получил от натовских государств 9 800 ракет к реактивным системам залпового огня, 609 тысяч противотанковых выстрелов и 1 млн 206 тысяч снарядов.

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