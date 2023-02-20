Песков назвал «весьма напряженными» нынешние отношения России и Молдавии

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения Москвы и Кишинева на данном этапе являются «весьма напряженными», молдавское руководство вредит им своей антироссийской позицией. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас и так отношения с Молдавией весьма и весьма напряженные. При этом молдавское руководство делает акцент, наверное, на всем антироссийском. Тоже скатывается в антироссийскую истерию. Такое отсутствие конструктивизма вряд ли чем-то может помочь и самой Молдавии, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям», — отметил представитель Кремля.