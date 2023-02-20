Один человек погиб, один ранен при обстреле села в Белгородской области — губернатор

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, снаряды попали на стоянку и в бытовой корпус птицефабрики. В результате обстрела погибла женщина, мужчина получил ранения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Один человек погиб — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен — мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказывается. На месте находится глава округа Владимир Жданов и оперативные службы», — написал Гладков.