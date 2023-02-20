Один человек погиб, один ранен при обстреле села в Белгородской области — губернатор
14:12 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, снаряды попали на стоянку и в бытовой корпус птицефабрики. В результате обстрела погибла женщина, мужчина получил ранения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Один человек погиб — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен — мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказывается. На месте находится глава округа Владимир Жданов и оперативные службы», — написал Гладков.
НОВОСТИ
- 15:00 20.02.2023
- Зеленский сообщил, что обсудил с Байденом дальнобойное вооружение — Reuters
- 14:32 20.02.2023
- Жители Польши из-за конфликта на Украине больше всего боятся инфляции и бедности — опрос
- 14:30 20.02.2023
- Мэр Собянин открыл электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии метро
- 14:00 20.02.2023
- Турция опровергла данные о передаче РФ электронных изделий для оборонной промышленности
- 13:32 20.02.2023
- Зеленский подтвердил, что Байден находится в Киеве
- 13:20 20.02.2023
- Песков назвал «весьма напряженными» нынешние отношения России и Молдавии
- 13:06 20.02.2023
- Президент США Джо Байден находится в Киеве — СМИ
- 13:00 20.02.2023
- В Москве выявили 1 940 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:33 20.02.2023
- Собянин: Новая поликлиника в Южном Медведкове обслуживает более 16 000 детей и подростков
- 12:32 20.02.2023
- США должны изменить позицию по Украине, критика отношений КНР и РФ неприемлема — МИД Китая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать