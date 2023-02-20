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НОВОСТИ

Зеленский подтвердил, что Байден находится в Киеве

13:32 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в понедельник в соцсети фото с прибывшим в Киев президентом США Джо Байденом и назвал этот визит важным сигналом поддержки для всех украинцев.

Ранее украинские СМИ сообщили, что американский президент находится в Киеве.

Зеленский опубликовал фотографию рукопожатия с Байденом, который по случаю своего приезда надел галстук в цветах украинского флага. «Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит — это очень важное проявление поддержки для всех украинцев», — написал Зеленский.

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