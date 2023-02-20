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Зеленский сообщил, что обсудил с Байденом дальнобойное вооружение — Reuters

15:00 20.02.2023

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом вопрос о дальнобойных вооружениях. Об этом сообщило агентство Рейтер.

В понедельник Зеленский опубликовал в соцсети фото с прибывшим в Киев Байденом и назвал этот визит важным сигналом поддержки для всех украинцев.

Байден на встрече в Киеве с Зеленским заявил, что США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов. По словам американского лидера, Вашингтон поставит Киеву снаряды для системы РСЗО HIMARS («Хаймарс»).

Ранее агентство Рейтер сообщало о том, что США согласились отправить Украине планирующие высокоточные реактивные снаряды GLSDB, способные поражать цели на расстоянии до 150 км, однако отклонили запросы на поставку ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км. Министерство обороны США объявило 3 февраля о выделении очередного пакета военной помощи Украине на общую сумму в 2,175 млрд долларов, в который вошли в том числе GLSDB.

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