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НОВОСТИ

ВКС России сбили украинский самолет Су-27 в районе Изюма

15:12 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе специальной военной операции за сутки сбили украинский самолет Су-27 в районе города Изюм Харьковской области. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — сказал он.

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