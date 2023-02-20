ВКС России сбили украинский самолет Су-27 в районе Изюма

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе специальной военной операции за сутки сбили украинский самолет Су-27 в районе города Изюм Харьковской области. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — сказал он.