В Ингушетии сотрудники Пенсионного фонда и почты похитили более 2 млрд рублей — ФСБ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность организованной преступной группы из числа бывших и действующих сотрудников Пенсионного фонда и «Почты России», похищавшие в Ингушетии пенсионные средства. Ущерб оценивается в 2 млрд рублей, сообщили в понедельник ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ совместно с МВД и Росгвардией выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на хищениях бюджетных средств Пенсионного фонда РФ. В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации и АО „Почта России“, — сообщили в ЦОС.

«Члены ОПГ своими преступными действиями в 2019–2021 годах нанесли ущерб бюджетной системе Российской Федерации в размере более 2 миллиардов рублей», — отметили в ФСБ.