В Ингушетии сотрудники Пенсионного фонда и почты похитили более 2 млрд рублей — ФСБ
15:32 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность организованной преступной группы из числа бывших и действующих сотрудников Пенсионного фонда и «Почты России», похищавшие в Ингушетии пенсионные средства. Ущерб оценивается в 2 млрд рублей, сообщили в понедельник ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«ФСБ совместно с МВД и Росгвардией выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на хищениях бюджетных средств Пенсионного фонда РФ. В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации и АО „Почта России“, — сообщили в ЦОС.
«Члены ОПГ своими преступными действиями в 2019–2021 годах нанесли ущерб бюджетной системе Российской Федерации в размере более 2 миллиардов рублей», — отметили в ФСБ.
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