Шесть военнослужащих погибли при пожаре в блиндаже в Курской области

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть военнослужащих погибли и один пострадал при возгорании в блиндаже в Курской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Около 10:40 около села Уланок Суджанского района Курской области в блиндаже военных произошел пожар. Внутри было семь военнослужащих: один получил ожоги, шестеро погибли», — сказал собеседник агентства.