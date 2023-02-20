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НОВОСТИ

Шесть военнослужащих погибли при пожаре в блиндаже в Курской области

16:12 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть военнослужащих погибли и один пострадал при возгорании в блиндаже в Курской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Около 10:40 около села Уланок Суджанского района Курской области в блиндаже военных произошел пожар. Внутри было семь военнослужащих: один получил ожоги, шестеро погибли», — сказал собеседник агентства.

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