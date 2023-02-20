Гегемония доллара стала главной причиной дестабилизации мировой экономики — МИД КНР

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гегемония американского доллара стала главным фактором глобальной экономической нестабильности. Об этом говорится в документе, опубликованном в понедельник МИД КНР.

«Американский доллар — главная причина нестабильности и неопределенности в глобальной экономике, — подчеркивается в материале „Гегемония и тирания США, а также причиняемый ими вред“. — Соединенные Штаты присваивают себе мировое богатство, используя „налог на чеканку монеты“. За стодолларовую банкноту, издержки на изготовление которой составляют всего 17 центов, они получают настоящие товары и услуги со всего мира стоимостью 100 долларов».

Как уточняется в документе, в период пандемии Вашингтон злоупотреблял своим «правом глобального финансового гегемона», совершив экспансию на международном валютном рынке в размере 1 трлн долларов. А расплачиваться за это, как отмечается, пришлось другим странам, «особенно государствам с формирующейся рыночной экономикой».

МИД КНР отмечает, что в 2022 году Федеральная резервная система США завершила период «сверхэкспансионистской» монетарной политики (в частности, означает понижение процентной ставки, увеличение денежной массы и бюджетных расходов для активизации экономического развития), начав поднимать базовую ставку. «Это вызвало колебания на международном финансовом рынке, приведя к значительному снижению курса многих валют, включая евро», — пишут авторы.

В статье отмечается, что гегемония доллара в последнее время подстегнула инфляцию в развивающихся странах, приведя к значительному оттоку капитала из этих государств.