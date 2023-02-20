Отъезд людей с Украины отвечает на вопрос, за кем будущее, считает Медведев
17:00 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Люди на Украине неподвластны ни президенту страны Владимиру Зеленскому, ни прибывшему в понедельник с визитом в Киев и ведущему переговоры о поставках оружия лидеру США Джо Байдену. Жители уезжают с Украины, и это ответ на вопрос, за кем будущее, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Танки и снаряды важны, конечно. Но люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее», — написал он в соцсети.
Он также сообщил, что Байден до поездки на Украину получил гарантии своей безопасности. «Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил, наконец, в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба, — написал Медведев в соцсети. — И, конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придет при наличии новых вооружений и мужественного народа».
НОВОСТИ
- 17:40 20.02.2023
- Курс Запада после распада СССР привел к конфликту на Украине — экс-глава МИД Франции
- 17:40 20.02.2023
- Сергей Собянин: Московский инновационный кластер объединяет более 35 000 компаний по всей стране
- 17:12 20.02.2023
- Суд в Москве отправил на принудительное лечение девушку за фотосессию без одежды у храма
- 16:32 20.02.2023
- Гегемония доллара стала главной причиной дестабилизации мировой экономики — МИД КНР
- 16:12 20.02.2023
- Шесть военнослужащих погибли при пожаре в блиндаже в Курской области
- 16:00 20.02.2023
- США связывались с РФ перед визитом Байдена для предотвращения конфликта — AP
- 15:32 20.02.2023
- В Ингушетии сотрудники Пенсионного фонда и почты похитили более 2 млрд рублей — ФСБ
- 15:12 20.02.2023
- ВКС России сбили украинский самолет Су-27 в районе Изюма
- 15:00 20.02.2023
- Зеленский сообщил, что обсудил с Байденом дальнобойное вооружение — Reuters
- 14:32 20.02.2023
- Жители Польши из-за конфликта на Украине больше всего боятся инфляции и бедности — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать