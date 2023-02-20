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Отъезд людей с Украины отвечает на вопрос, за кем будущее, считает Медведев

17:00 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди на Украине неподвластны ни президенту страны Владимиру Зеленскому, ни прибывшему в понедельник с визитом в Киев и ведущему переговоры о поставках оружия лидеру США Джо Байдену. Жители уезжают с Украины, и это ответ на вопрос, за кем будущее, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Танки и снаряды важны, конечно. Но люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее», — написал он в соцсети.

Он также сообщил, что Байден до поездки на Украину получил гарантии своей безопасности. «Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил, наконец, в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба, — написал Медведев в соцсети. — И, конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придет при наличии новых вооружений и мужественного народа».

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