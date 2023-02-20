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Суд в Москве отправил на принудительное лечение девушку за фотосессию без одежды у храма

17:12 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Головинский суд Москвы в понедельник назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре тату-модели Полине Моругиной (Фейс) за фотосессию у храма в Филях, поскольку та страдает психическим заболеванием. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда, где идет процесс.

«Суд постановил: от уголовной ответственности Моругину освободить. Назначить ей принудительные меры медицинского характера в психиатрическом стационаре общего типа. Дальнейший контроль за ее состоянием возложить на психоневродиспансер по месту жительства», — зачитала свое решение судья Кристина Кострюкова.

Согласно оглашенным ранее материалам дела, Моругина страдает шизотипическим личностным расстройством, поэтому не могла в момент фотосессии осознавать характер своих действий и руководить ими. По мнению прокурора, она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера, так как опасна для общества и самой себя.

Фотомодель заявила, что не возражает против помещения ее на принудительное лечение. А ее мать, которая выступает законным представителем Моругиной, отметила, что считает данную меру необходимой.

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