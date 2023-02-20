Курс Запада после распада СССР привел к конфликту на Украине — экс-глава МИД Франции
17:40 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт на Украине стал следствием подхода Запада к отношениям с Россией после распада СССР, считает бывший глава МИД Франции Юбер Ведрин. В интервью газете «Фигаро» в понедельник он заявил, что на Западе совершили ошибку, не интегрировав РФ в должной мере в систему европейской безопасности.
«После распада СССР экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, другие политики-реалисты предостерегали Запад от ослепления триумфом», — отметил Ведрин. «Если бы к ним прислушались, мы бы не оказались в нынешней ситуации», — считает он. В Вашингтоне, указал он, проигнорировали, однако, призывы реалистов к созданию в Европе новой системы безопасности с участием Российской Федерации. Как заметил Ведрин, после распада СССР Запад вместо этого «предлагал России дипломатические бусы, продвигая вперед НАТО».
«Запад не смог выработать реалистическую линию по отношению к Москве», — считает политик, возглавлявший французскую дипломатию на рубеже ХХI века. Так, президент США с 2009 по 2017 гг. Барак Обама был ошибочно убежден, что «Россия стала региональной державой, с которой не надо считаться». «Соглашение об ассоциации между ЕС и Киевом, продвигаемое Польшей, экономически отрезало восток Украины от России, — указал Ведрин. — Эта провокация имела катастрофические последствия».
Политик категорически не согласен с попытками представить события на Украине как «конфликт между демократией и авторитаризмом». «Я не думаю, что мы находимся в ситуации всеобщей цивилизационной войны, и надеюсь, что она таковой не станет, — заметил он. — У меня нет уверенности, что Запад ее бы выиграл».
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