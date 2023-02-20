МИД РФ: Нидерланды сорвали переговорный процесс, очевидно, ориентируясь и на указания извне
19:05 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Расцениваем решение МИД Нидерландов о радикальном сокращении численности сотрудников посольства России в Гааге и приостановке деятельности торгового представительства России в Амстердаме как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений», — указали в министерстве.
В МИД РФ пояснили, что около года между странами велись непростые консультации, чтобы создать необходимые условия и задел на будущее для функционирования дипломатических представительств, пострадавших от инициированных нидерландской стороной в марте 2022 года высылок. «Однако, когда расхождения были практически полностью преодолены, Нидерланды сорвали переговорный процесс, очевидно, ориентируясь и на указания извне», — подчеркнули на Смоленской площади.
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