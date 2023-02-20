МИД РФ: Нидерланды сорвали переговорный процесс, очевидно, ориентируясь и на указания извне

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва расценивает решение Гааги сократить число дипломатов РФ как недружественный шаг, направленный на разрушение российско-нидерландских отношений. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ.

«Расцениваем решение МИД Нидерландов о радикальном сокращении численности сотрудников посольства России в Гааге и приостановке деятельности торгового представительства России в Амстердаме как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений», — указали в министерстве.

В МИД РФ пояснили, что около года между странами велись непростые консультации, чтобы создать необходимые условия и задел на будущее для функционирования дипломатических представительств, пострадавших от инициированных нидерландской стороной в марте 2022 года высылок. «Однако, когда расхождения были практически полностью преодолены, Нидерланды сорвали переговорный процесс, очевидно, ориентируясь и на указания извне», — подчеркнули на Смоленской площади.