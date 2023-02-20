Украина получит от США очередной пакет военной помощи на 460 млн долл
19:30 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня Минобороны США объявило о <…> [выделении] помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это решение включает в себя дополнительные боеприпасы для поставляемых США HIMARS и гаубиц, которые Украина применяет для защиты своей страны, а также дополнительные Javelin, противотанковые системы и радиолокаторы воздушного наблюдения», — отмечается в документе.
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