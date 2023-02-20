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Украина получит от США очередной пакет военной помощи на 460 млн долл

19:30 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов направляет Украине очередной пакет военной помощи на 460 млн долларов, в него войдут радиолокаторы воздушного наблюдения, противотанковые ракетные комплексы Javelin («Джавелин»), артиллерийские снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS («Хаймарс»). Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении Пентагона.

«Сегодня Минобороны США объявило о <…> [выделении] помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это решение включает в себя дополнительные боеприпасы для поставляемых США HIMARS и гаубиц, которые Украина применяет для защиты своей страны, а также дополнительные Javelin, противотанковые системы и радиолокаторы воздушного наблюдения», — отмечается в документе.

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