У мирного плана Китая по Украине мало шансов на широкую поддержку - СМИ
20:30 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
План Китая при этом не включает призыва к России отвести войска, на чем настаивают западные страны. Говорившие с агентством дипломаты отметили, что у плана мало шансов получить широкую поддержку. Однако, добавили они, он может вызвать заинтересованность стран Африки и Латинской Америки и подорвет усилия Запада по привлечению этих стран на свою сторону в противостоянии с Россией.
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