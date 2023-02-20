У мирного плана Китая по Украине мало шансов на широкую поддержку - СМИ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подготовленный Китаем мирный план включает призыв к перемирию и прекращению поставок оружия. О этом пишет в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских дипломатов, знакомых с планом.

План Китая при этом не включает призыва к России отвести войска, на чем настаивают западные страны. Говорившие с агентством дипломаты отметили, что у плана мало шансов получить широкую поддержку. Однако, добавили они, он может вызвать заинтересованность стран Африки и Латинской Америки и подорвет усилия Запада по привлечению этих стран на свою сторону в противостоянии с Россией.