На юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения

20:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два сильных землетрясения произошли в понедельник вечером на юго-востоке Турции с разницей в 17 минут. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям.

Первое землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Дефне провинции Хатай, второе землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Самандаг в той же провинции.

Как отмечает телеканал «Хабертюрк», в Дефне есть разрушения. Люди в панике выбегают на улицы, опасаясь за свою жизнь. Подземные толчки ощущались также в Сирии, Ливане, на Кипре и в Израиле.