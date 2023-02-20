На юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения
20:51 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первое землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Дефне провинции Хатай, второе землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Самандаг в той же провинции.
Как отмечает телеканал «Хабертюрк», в Дефне есть разрушения. Люди в панике выбегают на улицы, опасаясь за свою жизнь. Подземные толчки ощущались также в Сирии, Ливане, на Кипре и в Израиле.
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