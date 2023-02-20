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НОВОСТИ

В результате новых землетрясений в Турции есть разрушения и, вероятно, жертвы

21:43 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава района Хатай в Антакье Лютфю Саваш заявил в понедельник, что в результате двух землетрясений в Турции есть пострадавшие, находящиеся под завалами.

«В результате землетрясений есть разрушения, под завалами находятся люди. На их спасение направлены специалисты», — сказал он в эфире телеканала Эн-ти-ви.

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