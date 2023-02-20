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НОВОСТИ

Из Турции поступают сообщения о жертвах двух новых землетрясений

22:15 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере восемь человек получили ранения в понедельник в результате двух землетрясений на юго-востоке Турции. Об этом заявил вице-президент республики Фуат Октай, выступая перед журналистами в Анкаре.

«Ранения получили восемь человек, они доставлены в больницы», — сказал он.

Октай также подчеркнул, что на данный момент на побережье Средиземного моря Турции нет угрозы цунами. Между тем ранее власти провинций Анталья, Мерсин и Хатай призвали жителей держаться подальше от береговой линии.

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