Президент США из Киева вернулся на территорию Польши
23:00 20.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее планировалось, что самолет Байдена Air Force One приземлится в международном аэропорту польской столицы имени Фридерика Шопена во вторник утром. Однако программа изменилась из-за оказавшегося неожиданностью для общественности визита Байдена в Киев/ Поездка готовилась с соблюдением строжайшей секретности. Информация о ней появилась только после приезда Байдена в Киев.
Байден прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши и таким же путем вернулся назад. В аэропорту польского города Жешув в Ясенке его ждал самолет. Ранее многие европейские лидеры и чиновники из Брюсселя путешествовали в Киев этим путем.
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