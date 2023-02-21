Президент США из Киева вернулся на территорию Польши

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в понедельник прибыл в Польшу с визитом. Об этом сообщил Польскому агентству печати заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.Прибытие американского лидера на вокзал города Пшемысль на границе с Украиной транслирует Польское телевидение.

Ранее планировалось, что самолет Байдена Air Force One приземлится в международном аэропорту польской столицы имени Фридерика Шопена во вторник утром. Однако программа изменилась из-за оказавшегося неожиданностью для общественности визита Байдена в Киев/ Поездка готовилась с соблюдением строжайшей секретности. Информация о ней появилась только после приезда Байдена в Киев.

Байден прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши и таким же путем вернулся назад. В аэропорту польского города Жешув в Ясенке его ждал самолет. Ранее многие европейские лидеры и чиновники из Брюсселя путешествовали в Киев этим путем.