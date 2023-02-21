Путин в Гостином дворе огласит послание Федеральному собранию

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 21 февраля, обратится с посланием Федеральному собранию. Церемония оглашения пройдет в столичном Гостином дворе и начнется в полдень по московскому времени. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В прошлый раз российский лидер обращался с посланием к парламенту в апреле 2021 года. Как отмечал первый замглавы администрации Сергей Кириенко, это право президента, которое он может реализовать "когда сочтет нужным". Сам Путин затянувшуюся паузу между мероприятиями объяснял тем, что в 2022 году ситуация развивалась очень динамично, и было сложно "зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время". Вместо этого он неоднократно называл наиболее важные тезисы в видеообращениях к нации и других выступлениях.

Очередное послание Путин огласит незадолго до годовщины проведения специальной военной операции на Украине. Именно решение о ее начале стало катализатором для огромных изменений в отношениях России со странами Запада в сторону деградации. Евросоюз 24 февраля готовится обнародовать 10-й пакет антироссийских санкций. США тоже планируют на этой неделе объявить о введении очередного набора ограничений, направленных против России.

При этом, не оставляя попыток ослабить российскую экономику, коллективный Запад продолжает накачивать Украину оружием. Более того, президент США Джо Байден счел необходимым накануне оглашения Путиным послания Федеральному собранию лично прилететь в Киев и по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским анонсировать выделение стране очередного пакета военной помощи на $500 млн.

Ключевые тезисы предстоящей речи Путина не разглашаются. Однако, как заявлял Песков, один из главных акцентов президент сделает "на текущей ситуации" - на вопросах, связанных с проведением СВО, экономикой, социальными проблемами.

Как отметил Песков, президентское послание - это одно из важнейших мероприятий по линии главы государства в течение года. Федеральные телеканалы в своей эфирной сетке заложили на трансляцию предстоящего мероприятия час, начиная с 12:00 мск. Однако, по словам представителя Кремля, "это формальность", и Путин может выступать дольше.

Например, в прошлый раз - в апреле 2021 года - речь президента длилась 1 час 19 минут. С наиболее продолжительным посланием - 1 час 55 минут - Путин выступил в 2018 году. Самую короткую речь - 48 минут - он произносил дважды - в 2004 и 2005 годах. В среднем выступление Путина занимало 1 час 7 минут.

Формат послания не предполагает приглашения иностранных гостей и рассчитан на внутреннюю аудиторию. Как правило, на церемонию приглашается около 1 тыс. гостей: депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства, высокопоставленные сотрудники администрации главы государства, руководители Генпрокуратуры, Конституционного и Верховного судов, главы регионов, председатели ЦИК, Счетной и Общественной палат, главы основных конфессий. Но в этом году среди приглашенных появится новая категория - участники специальной военной операции.

Что касается аккредитации СМИ, то в Кремле приняли решение пригласить только российских журналистов и корреспондентов из дружественных государств.