Китай призывает прекратить заявления в духе «сегодня — Украина, завтра — Тайвань» — МИД

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай призвал соответствующие страны немедленно перестать подливать масло в огонь кризиса на Украине и прекратить поднимать шумиху вроде «сегодня — Украина, завтра — Тайвань». Об этом во вторник на форуме в Пекине заявил глава МИД КНР Цинь Ган.

«Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, прекратить сваливать ответственность на Китай, прекратить поднимать шум вроде „сегодня — Украина, завтра — Тайвань“, — приводит его слова Центральное телевидение Китая.