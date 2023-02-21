Китай призывает прекратить заявления в духе «сегодня — Украина, завтра — Тайвань» — МИД
09:05 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай призвал соответствующие страны немедленно перестать подливать масло в огонь кризиса на Украине и прекратить поднимать шумиху вроде «сегодня — Украина, завтра — Тайвань». Об этом во вторник на форуме в Пекине заявил глава МИД КНР Цинь Ган.
«Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, прекратить сваливать ответственность на Китай, прекратить поднимать шум вроде „сегодня — Украина, завтра — Тайвань“, — приводит его слова Центральное телевидение Китая.
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