Диаметр отверстия в разгерметизированном «Прогрессе МС-21» составлял 12 мм
09:20 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Диаметр отверстия в грузовом корабле «Прогресс МС-21», в котором произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, составлял 12 мм. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.
«Примерно 12 мм диаметр отверстия в радиаторе», — говорится в сообщении в телеграм-канале госкорпорации.
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