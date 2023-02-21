Диаметр отверстия в разгерметизированном «Прогрессе МС-21» составлял 12 мм

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диаметр отверстия в грузовом корабле «Прогресс МС-21», в котором произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, составлял 12 мм. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

«Примерно 12 мм диаметр отверстия в радиаторе», — говорится в сообщении в телеграм-канале госкорпорации.