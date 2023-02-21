США пора прекращать тратить миллиарды долларов на Украину — Трамп
09:32 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты должны прекратить тратить миллиарды долларов на поддержку киевских властей, вместо этого необходимо добиться немедленного урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил в понедельник бывший президент США Дональд Трампа на митинге своих сторонников в штате Флорида.
«Нельзя вливать миллиарды, сотни миллиарды долларов [в Украину], — сказал он. — Необходимо немедленно добиться урегулирования».
Как указал экс-глава Белого дома, финансирование Вашингтоном киевских властей лишь затягивает конфликт из-за чего «каждый день убивают все больше людей».
Трамп также заявил, что если бы он оставался на посту главы американской администрации, то Россия не начала бы специальную операцию, а также вновь выступил с утверждением, что смог бы за 24 часа добиться мирного урегулирования на Украине.
НОВОСТИ
- 10:32 21.02.2023
- Украина пока получила меньше половины средств, обещанных ей странами Запада — FT
- 10:20 21.02.2023
- Белгородский суд дал по 3,5 года колонии двум обвиняемым в подготовке диверсии
- 10:07 21.02.2023
- Сергей Собянин: новая трасса соединит Калужское и Варшавское шоссе в ТиНАО уже осенью
- 10:05 21.02.2023
- Киев перебросил националистический батальон «Айдар» под Артемовск — Марочко
- 10:00 21.02.2023
- Англиканское сообщество расколото решением Церкви Англии благословлять однополые браки
- 09:20 21.02.2023
- Диаметр отверстия в разгерметизированном «Прогрессе МС-21» составлял 12 мм
- 09:05 21.02.2023
- Китай призывает прекратить заявления в духе «сегодня — Украина, завтра — Тайвань» — МИД
- 09:00 21.02.2023
- Путин в Гостином дворе огласит послание Федеральному собранию
- 23:00 20.02.2023
- Президент США из Киева вернулся на территорию Польши
- 22:15 20.02.2023
- Из Турции поступают сообщения о жертвах двух новых землетрясений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать