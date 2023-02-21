США пора прекращать тратить миллиарды долларов на Украину — Трамп

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты должны прекратить тратить миллиарды долларов на поддержку киевских властей, вместо этого необходимо добиться немедленного урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил в понедельник бывший президент США Дональд Трампа на митинге своих сторонников в штате Флорида.

«Нельзя вливать миллиарды, сотни миллиарды долларов [в Украину], — сказал он. — Необходимо немедленно добиться урегулирования».

Как указал экс-глава Белого дома, финансирование Вашингтоном киевских властей лишь затягивает конфликт из-за чего «каждый день убивают все больше людей».

Трамп также заявил, что если бы он оставался на посту главы американской администрации, то Россия не начала бы специальную операцию, а также вновь выступил с утверждением, что смог бы за 24 часа добиться мирного урегулирования на Украине.