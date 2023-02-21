Англиканское сообщество расколото решением Церкви Англии благословлять однополые браки
10:00 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Принятое в начале февраля решение Генерального синода Церкви Англии разрешить священникам благословлять браки однополых пар вызвало раскол в Англиканском сообществе, объединяющем 42 поместные церкви по всему миру. Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, в понедельник архиепископы 10 национальных англиканских церквей объявили, что больше не признают авторитет Церкви Англии и ее главы архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби.
В распространенном ими заявлении говорится, что часть поместных церквей больше не может считать Уэлби «первым среди равных» лидеров Англиканского сообщества, а Церковь Англии лишила себя права считаться церковью-матерью для других членов сообщества. Была также осуждена позиция англиканских церквей США, Новой Зеландии, Уэльса и Шотландии, которые разрешают благословлять или венчать однополые пары.
Как подчеркивают авторы заявления, принятое в Великобритании решение противоречит убеждениям консервативных христиан из стран глобального Юга, «население которых составляет большую часть глобальной [англиканской] паствы». «Церковь Англии приняла решение порвать связи с теми регионами, которые сохраняют приверженность исторической библейской вере», — сказано в документе.
Среди прочих его подписали архиепископы Александрии (Египет), Бангладеш, Мьянмы, Судана и Южного Судана, Уганды и Чили. С жесткой критикой принятого решения ранее также выступил архиепископ англиканской Церкви Нигерии, в которой живут около трети всех англикан мира.
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