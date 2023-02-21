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Киев перебросил националистический батальон «Айдар» под Артемовск — Марочко

10:05 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прибытие боевиков из националистического батальона «Айдар» (запрещен в РФ) зафиксировано в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР), они должны удерживать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не допускать бегства мобилизованных солдат. Об этом ТАСС во вторник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, разведка РФ зафиксировала переброску Киевом «украинского националистического подразделения» в район Артемовска. «Для разблокировки путей сообщения между населенными пунктами Артемовск и Часов Яр в данный район отправлены мотивированные боевики из националистического подразделения „Айдар“, — сказал он.

Марочко отметил, что боевики «Айдара» должны сдерживать позиции украинских войск под Артемовском и «не допускать бегства военнослужащих из числа мобилизованных граждан».

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