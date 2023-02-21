Белгородский суд дал по 3,5 года колонии двум обвиняемым в подготовке диверсии
10:20 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белгородский областной суд приговорил двух обвиняемых в подготовке диверсии на пути передвижения военных эшелонов в Белгородской области к 3,5 года колонии строгого режима каждого. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.
«Согласно преступному замыслу, подобные действия должны были привести к сходу с рельсов, повреждению военной и железнодорожной техники, жертвам среди военнослужащих. Приговором Белгородского областного суда Зеленин и Турьянский признаны виновными в совершении преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев каждому с отбыванием в колонии строгого режима», — сказал собеседник агентства. Приговор стал первым по уголовному делу по статье «Диверсия», возбужденному после начала СВО, он вступил в законную силу.
Новости
- 10:32 21.02.2023
- Украина пока получила меньше половины средств, обещанных ей странами Запада — FT
- 10:07 21.02.2023
- Сергей Собянин: новая трасса соединит Калужское и Варшавское шоссе в ТиНАО уже осенью
- 10:05 21.02.2023
- Киев перебросил националистический батальон «Айдар» под Артемовск — Марочко
- 10:00 21.02.2023
- Англиканское сообщество расколото решением Церкви Англии благословлять однополые браки
- 09:32 21.02.2023
- США пора прекращать тратить миллиарды долларов на Украину — Трамп
- 09:20 21.02.2023
- Диаметр отверстия в разгерметизированном «Прогрессе МС-21» составлял 12 мм
- 09:05 21.02.2023
- Китай призывает прекратить заявления в духе «сегодня — Украина, завтра — Тайвань» — МИД
- 09:00 21.02.2023
- Путин в Гостином дворе огласит послание Федеральному собранию
- 23:00 20.02.2023
- Президент США из Киева вернулся на территорию Польши
- 22:15 20.02.2023
- Из Турции поступают сообщения о жертвах двух новых землетрясений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать