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Белгородский суд дал по 3,5 года колонии двум обвиняемым в подготовке диверсии

10:20 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белгородский областной суд приговорил двух обвиняемых в подготовке диверсии на пути передвижения военных эшелонов в Белгородской области к 3,5 года колонии строгого режима каждого. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

«Согласно преступному замыслу, подобные действия должны были привести к сходу с рельсов, повреждению военной и железнодорожной техники, жертвам среди военнослужащих. Приговором Белгородского областного суда Зеленин и Турьянский признаны виновными в совершении преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев каждому с отбыванием в колонии строгого режима», — сказал собеседник агентства. Приговор стал первым по уголовному делу по статье «Диверсия», возбужденному после начала СВО, он вступил в законную силу.

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