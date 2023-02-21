ЕС планирует финансировать вооружения для Украины из своего бюджета
11:00 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз рассматривает использование средств из собственного бюджета в размере 1 млрд евро для предварительного финансирования закупок вооружений и боеприпасов для Украины. Об этом во вторник сообщила газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на чиновников в руководстве ЕС.
«Нам нужен новый стимул, чтобы заставить оборонную промышленность активно работать», — заявили они, комментируя причины создания такой схемы.
По словам чиновников, окончательный вариант данного предложения Еврокомиссии будет разослан представителям стран ЕС до встречи их министров обороны 7–8 марта.
НОВОСТИ
- 10:32 21.02.2023
- Украина пока получила меньше половины средств, обещанных ей странами Запада — FT
- 10:20 21.02.2023
- Белгородский суд дал по 3,5 года колонии двум обвиняемым в подготовке диверсии
- 10:07 21.02.2023
- Сергей Собянин: новая трасса соединит Калужское и Варшавское шоссе в ТиНАО уже осенью
- 10:05 21.02.2023
- Киев перебросил националистический батальон «Айдар» под Артемовск — Марочко
- 10:00 21.02.2023
- Англиканское сообщество расколото решением Церкви Англии благословлять однополые браки
- 09:32 21.02.2023
- США пора прекращать тратить миллиарды долларов на Украину — Трамп
- 09:20 21.02.2023
- Диаметр отверстия в разгерметизированном «Прогрессе МС-21» составлял 12 мм
- 09:05 21.02.2023
- Китай призывает прекратить заявления в духе «сегодня — Украина, завтра — Тайвань» — МИД
- 09:00 21.02.2023
- Путин в Гостином дворе огласит послание Федеральному собранию
- 23:00 20.02.2023
- Президент США из Киева вернулся на территорию Польши
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать