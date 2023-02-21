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НОВОСТИ

ЕС планирует финансировать вооружения для Украины из своего бюджета

11:00 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз рассматривает использование средств из собственного бюджета в размере 1 млрд евро для предварительного финансирования закупок вооружений и боеприпасов для Украины. Об этом во вторник сообщила газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на чиновников в руководстве ЕС.

«Нам нужен новый стимул, чтобы заставить оборонную промышленность активно работать», — заявили они, комментируя причины создания такой схемы.

По словам чиновников, окончательный вариант данного предложения Еврокомиссии будет разослан представителям стран ЕС до встречи их министров обороны 7–8 марта.

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