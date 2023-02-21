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Расходы Британии на газ в минувшем году увеличились более чем в шесть раз — доклад

11:05 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания потратила на природный газ за минувшие 12 месяцев как минимум в шесть раз больше, чем в среднем за год до COVID-19. Такая оценка приводится в распространенном во вторник докладе британской независимой организации Energy and Climate Intelligence Unit («Энерджи энд клаймат интеллидженс юнит», ECIU).

«Соединенное Королевство потратило около 60-70 млрд фунтов стерлингов (72-84 млрд долларов) за последний год <…> по сравнению с примерно 10 млрд фунтов (12 млрд долларов) до пандемии», — говорится в отчете.

Эксперты ECIU также отмечают, что без возобновляемых источников энергии страна была бы вынуждена нарастить импорт природного газа, что обошлось бы королевству в дополнительные 20 млрд фунтов (около 24 млрд долларов).

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