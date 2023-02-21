Киев опасается, что США принудят Украину к сделке с Россией — Politico

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Киеве растут опасения, что США могут уменьшить объемы военной помощи Украине, чтобы принудить ее к заключению мирного соглашения с Россией. Об этом сообщила во вторник европейская версия издания «Политико».

«Я думаю, что и на Капитолийском холме [в Конгрессе США], и в администрации [американского президента Джо Байдена] есть люди, которые хотели бы произвести калибровку объемов военной помощи, чтобы побудить украинцев заключить некую сделку [с РФ]», — приводит оно слова одного из советников президента Украины, пожелавшего сохранить анонимность. В Киеве опасаются, что демократическая администрация Байдена может «использовать Конгресс», который контролируют республиканцы, в качестве предлога для сворачивания военной помощи, чтобы Украина «согласилась установить для себя более скромные военные цели», уточняет издание.