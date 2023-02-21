Киев опасается, что США принудят Украину к сделке с Россией — Politico
11:20 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Киеве растут опасения, что США могут уменьшить объемы военной помощи Украине, чтобы принудить ее к заключению мирного соглашения с Россией. Об этом сообщила во вторник европейская версия издания «Политико».
«Я думаю, что и на Капитолийском холме [в Конгрессе США], и в администрации [американского президента Джо Байдена] есть люди, которые хотели бы произвести калибровку объемов военной помощи, чтобы побудить украинцев заключить некую сделку [с РФ]», — приводит оно слова одного из советников президента Украины, пожелавшего сохранить анонимность. В Киеве опасаются, что демократическая администрация Байдена может «использовать Конгресс», который контролируют республиканцы, в качестве предлога для сворачивания военной помощи, чтобы Украина «согласилась установить для себя более скромные военные цели», уточняет издание.
НОВОСТИ
- 12:34 21.02.2023
- Западу никогда не отмыться от позора после того, что он натворил в других странах — президент РФ
- 12:33 21.02.2023
- Западные элиты превратились в символ тотальной лжи, заявил Путин
- 12:32 21.02.2023
- Обещания Запада о стремлении к миру на Донбассе обернулись жестоким подлогом — Путин
- 12:29 21.02.2023
- Запад развязал войну, а Россия использует силу, чтобы ее остановить — Путин
- 12:26 21.02.2023
- РФ делала все возможное для решения украинского кризиса мирными средствами — Путин
- 12:22 21.02.2023
- Путин назвал нынешнее время сложным и рубежным
- 12:05 21.02.2023
- В России выявили 11 277 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 21.02.2023
- Визит Байдена на Украину не является из ряда вон выходящим событием для РФ — Песков
- 11:32 21.02.2023
- В Дербенте застрелили чемпиона мира по грэпплингу
- 11:18 21.02.2023
- Более 20% новых сотрудников пришли в Сбер по реферальной программе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать