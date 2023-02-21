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Визит Байдена на Украину не является из ряда вон выходящим событием для РФ — Песков

12:00 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит президента США Джо Байдена на Украину не является для РФ экстраординарным событием, способным повлиять на внутрироссийские дела. Об этом заявил во вторник в эфире Первого канала пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что для нас визит президента США даже на Украину является каким-то таким уж из ряда вон выходящим событием, которое способно повлиять на нашу внутреннюю политику», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, пришлось ли вносить изменения в послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в связи с визитом Байдена на Украину.

«Давайте все-таки оставаться суверенными и не обращать внимание ни на что. Давайте все-таки считать, что главный приоритет для нас — это мы сами и наша повестка дня», — добавил Песков.

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