Визит Байдена на Украину не является из ряда вон выходящим событием для РФ — Песков
12:00 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Визит президента США Джо Байдена на Украину не является для РФ экстраординарным событием, способным повлиять на внутрироссийские дела. Об этом заявил во вторник в эфире Первого канала пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Я не думаю, что для нас визит президента США даже на Украину является каким-то таким уж из ряда вон выходящим событием, которое способно повлиять на нашу внутреннюю политику», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, пришлось ли вносить изменения в послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в связи с визитом Байдена на Украину.
«Давайте все-таки оставаться суверенными и не обращать внимание ни на что. Давайте все-таки считать, что главный приоритет для нас — это мы сами и наша повестка дня», — добавил Песков.
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